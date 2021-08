O CDC Juventude Pacense é um dos 48 clubes amadores que vão receber um conjunto de equipamentos principal e alternativo, desenvolvidos de forma sustentável, bem como uma bolsa de desenvolvimento desportivo no âmbito do programa «Sente a Camisola».

“Os embaixadores [Nuno Gomes, Sofia Ramalho, Hugo Rocha e Arnaldo Pereira] são unânimes ao afirmar que estas iniciativas são cada vez mais essenciais para que o desporto amador, um dos pilares do desporto nacional, possa sobreviver ao panorama trazido pela pandemia”, lê-se em nota enviada ao IMEDIATO, que sublinha que a distinção foi atribuída à secção de basquetebol masculino.

Foram submetidas a concurso mais de 800 candidaturas de equipas amadoras de todo o país. A entrega dos equipamentos aos 48 vencedores vai decorrer durante os próximos meses, revelou a organização.

O projeto «Sente a Camisola» eleva a fasquia do «Futebol Bonito 2020», que apoiou 20 clubes amadores de futebol. Este ano, as portas foram abertas a outras modalidades ( andebol, basquetebol e futsal) e mais que duplicaram as entidades apoiadas com equipamentos.