Hugo Azevedo assumiu comando técnico do CDC Juventude Pacense

Hugo Azevedo é o novo treinador da equipa sénior de hóquei em Patins do CDC Juventude Pacense, substituindo Paulo Morais, que se desvinculou do clube por razões pessoais. A formação pacense volta às competir para a Zona Norte da II Divisão no sábado, com uma receção ao CD Póvoa.

O novo treinador da equipa pacense iniciou a época ao serviço do H.C. Braga, que milita na I Divisão. Contudo, cessou funções no clube bracarense em dezembro do ano passado. Enquanto jogador conta com uma vasta carreira, tendo conquistado o campeonato nacional pelo Valongo. Como técnico passou ainda pelo Riba d’Ave, que também disputa o campeonato mais elevado a nível nacional.

Hugo Azevedo vai contar com o apoio de Nuno Puga, enquanto treinador adjunto. Veja a antevisão da partida CDC Juventude Pacense vs CD Póvoa, com transmissão na página de Facebook do IMEDIATO, pelas 17:00.