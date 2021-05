Foram alcançados, no sábado, “valores recorde” de vacinação no Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Tâmega III – Vale do Sousa Norte, que aglomera os concelhos de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras. Segundo o ACeS, naquele dia, foram vacinadas 2.700 pessoas nos três concelhos.

O maior valor foi atingido no Centro de Vacinação de Felgueiras, onde foram inoculadas 1.007 pessoas. Já em Lousada foram 853 e em Paços de Ferreira 840.

No total, no ACeS estão vacinadas 35.818 pessoas com a primeira dose e 11.573 com o processo vacinal concluído: em Felgueiras, 13.453 e 4.334, em Lousada 10.492 pessoas e 3.489 e em Paços de Ferreira 11.873 pessoas e 3.741, respetivamente.

“Os valores alcançados representam um esforço grande por parte de todos os profissionais deste

ACeS, pelo que, não podemos deixar de agradecer a toda a população, a qual tem aderido, e esperamos que continue a aderir, fortemente a este processo de vacinação”, lê-se na nota.