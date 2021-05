No próximo dia 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, a Junta de Freguesia de Raimonda irá inaugurar o novo Parque da freguesia. A cerimónia vai ser presidida pela Secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa, e o Presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, Humberto Brito.

O Parque da Raimonda conta com 35 mil metros quadrados de área e situa-se no centro da freguesia, com fronteira entre o Centro Escolar e a Avenida de São Bento.

No mesmo dia será assinado o protocolo do novo Centro de Compostagem entre freguesias e realizar-se-á a abertura do novo Pavilhão das Festas. Estas inaugurações inserem-se na «Semana do Ambiente», um conjunto de iniciativas ambientais que a Junta de Freguesia de Raimonda levará a cabo de 31 de maio a 6 de junho.

Novo Centro de Compostagem em Raimonda

Também no Dia Mundial do Ambiente, será inaugurado o novo Centro de Compostagem, cujo o objetivo é “alargar à zona norte do concelho aquilo que já se faz em Raimonda”, explicou ao IMEDIATO o presidente de Junta de Freguesia, Jocelino Moreira.

O protocolo vai abranger as abrange as freguesias de Freamunde, Figueiró e União de Freguesias de Sanfins, Lamoso e Codessos, contando ainda com o apoio da Câmara Municipal.

“No fundo é alargar aquilo que já é feito há quatro anos na Raimonda, que é retirar os resíduos verdes dos contentores do lixo, tornando os contentores mais disponíveis, triturando os mesmos e também o resultado da compostagem servir de fertilizante natural para a população”, remata.

Artigo editado por Ricardo Rodrigues.