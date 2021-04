Foi aprovado na Assembleia de Freguesia de Raimonda o projeto “Presidente de Junta Jovem”. Com direito a campanha, eleições, e uma viagem a Bruxelas, a iniciativa pretende incentivar os jovens a participarem de forma ativa na comunidade e potenciar a sua criatividade.

O presidente da Junta de Freguesia, Jocelino Moreira, explicou ao IMEDIATO que a ideia foi baseada numa iniciativa já bastante enraizada nos Estados Unidos da América, “Young Mayor”, sendo Raimonda a segunda freguesia no país – e a única no Norte – a implementar o projeto, destinado a jovens com idades entre os 18 aos 30 anos.

Os jovens raimondenses vão poder candidatar-se até 7 de maio em grupos de três, com paridade de géneros, apresentando cinco propostas a realizar durante um mandato com a duração de um ano e com um orçamento total de um milhar de euros.

Incentivar jovens de Raimonda a “participar ativamente na sociedade”

Jocelino Moreira contou ao IMEDIATO que a ideia já o acompanhava há “alguns anos”, seguindo a linha de outros projetos já implementados pela junta, como o «Orçamento Participativo», que anualmente escolhe e torna uma realidade uma proposta apresentada pelos raimondenses.

“O objetivo é incentivar a malta jovem a participar ativamente na sociedade e preparar as pessoas para o dia de amanhã, fazê-las apresentar ideias e pensar em prol da freguesia”, afirmou. Além de ter a possibilidade de melhorar a freguesia, o trio vencedor vai ter direito a visitar Bruxelas e o Parlamento Europeu, caso consiga concluir os projetos propostos.

Os novos “presidentes de junta” vão ser escolhidos através de uma campanha eleitoral – de 10 a 14 de maio – no final da qual apenas votam os jovens com idades compreendidas entre 18 e 30 anos.

E o autarca da freguesia de Raimonda confessou que já recebeu contactos de jovens com questões, intrigados com a ideia, que em Portugal apenas foi implementada numa freguesia do concelho de Leiria. “Queremos pôr a juventude a participar ainda mais na sociedade e a sentirem que através das suas iniciativas algo foi concretizado. Ganha a freguesia e ganhamos todos”, concluiu Jocelino Moreira.