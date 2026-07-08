A equipa sénior do Sport Clube de Freamunde foi recebida oficialmente, na tarde de ontem, pelas autarquias local e concelhia, numa cerimónia de homenagem pela conquista do título de campeão da Divisão de Elite da Associação de Futebol (AF) do Porto.

A comitiva do clube azul-e-branco visitou consecutivamente a sede da Junta de Freguesia de Freamunde e o edifício da Câmara Municipal de Paços de Ferreira. Ambas as instituições têm sido apontadas pela direção do clube não apenas como entidades oficiais, mas como “parceiros ativos” na gestão e apoio diário ao emblema freamundense.

Em nota oficial, o SC Freamunde expressou o seu profundo agradecimento pelo gesto institucional, sublinhando que a homenagem “engrandece o feito” desportivo alcançado pela equipa. O clube reforçou ainda o compromisso de continuar a trabalhar para merecer o reconhecimento público e das entidades locais no futuro.

Com esta receção oficial, celebra-se formalmente uma época de sucesso para o SC Freamunde, marcada pela subida de escalão e pela conquista do principal troféu do futebol distrital do Porto.