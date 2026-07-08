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“Carta de Conforto” gera crise política em Paços de Ferreira: PS e Chega apontam o dedo a António Coelho Partido Socialista e Chega pedem responsabilidades ao Presidente da Assembleia Municipal

por Mónica Ferreira
Assembleia Municipal

Na última sessão da Assembleia Municipal, num ponto em se discutir um acordo para pagar uma dívida da PFR Invest à Caixa Geral de Depósitos, António Coelho, o presidente daquele órgão, foi confrontado pelo Partido Socialista com declarações contraditórias proferidas em Assembleia Municipal em fevereiro e ao Tribunal de Contas, quanto à Carta de Conforto que foi assinada pelo anterior presidente Pedro Pinto e que permitiu à autarquia contrair um empréstimo junto da Caixa Geral de Depósitos.

Na sessão de fevereiro, António Coelho afirmou ter conhecimento deste documento, quando em declarações ao Tribunal de Contas garantiu desconhecer a sua existência. Na última Assembleia, confrontado pelos socialistas, afirmou novamente ter conhecimento da mesma e negou ter prestado declarações ao Tribunal de Contas sobre esta questão.

Após o episódio da Assembleia, o Partido Socialista e o Chega, vieram em nota de imprensa pedir esclarecimentos ao presidente da Assembleia Municipal de Paços de Ferreira.
Os socialistas pacenses, acusam o Presidente da Assembleia Municipal, António Coelho (PSD), de incorrer numa “evidente e insanável contradição” de declarações num processo que custou cerca de oito milhões de euros aos cofres do município e exigem que esclareça publicamente “onde mentiu” e que assuma as devidas responsabilidades políticas.

Segundo os socialistas, no Relatório Interno de Verificação de Contas de 2019 do Tribunal de Contas (Relatório n.º 15/2019-VIC), na página 31, lê-se que «nas alegações apresentadas, o responsável António Manuel Moreira Coelho esclareceu que desconhecia a emissão da carta de conforto, informando, ainda, que a mesma não foi analisada e/ou votada nas reuniões dos órgãos municipais em que participou».

“Não é possível, ao mesmo tempo, afirmar perante a Assembleia Municipal que conhecia a Carta de Conforto e declarar ao Tribunal de Contas que desconhecia a sua emissão”, sublinha a CPC do Partido Socialista, lamentando que, na sessão de 30 de junho, António Coelho tenha reiterado “que não tinha prestado declarações ao Tribunal de Contas”.

Assim, exigem que o Presidente da Assembleia Municipal esclareça os cidadãos de Paços de Ferreira sobre “qual das duas declarações corresponde à verdade, e em contrapartida esclarecer os cidadãos do concelho de Paços de Ferreira onde mentiu: ao Tribunal de Contas ou à Assembleia Municipal e consequentemente aos cidadãos do concelho”.

Para a Concelhia socialista, a situação afeta diretamente a credibilidade e a “autoridade moral” da Assembleia Municipal, lembrando ainda que o atual Presidente do órgão “não venceu as eleições” nas urnas (tendo sido eleito por via de acordos pós-eleitorais ou métodos de representação do órgão).

“A democracia local exige responsabilidade. E a responsabilidade começa pela verdade”, conclui o comunicado do PS, que desafia António Coelho a clarificar perante os pacenses qual das duas versões submetidas às instituições corresponde à verdade e que assuma todas as consequências políticas decorrentes dessa resposta.

 

Também o partido Chega se juntou às críticas e reagiu publicamente ao caso através de um comunicado, no qual manifestando a sua profunda preocupação com o impacto institucional deste impasse.

A força política considera que a situação prejudica a transparência da democracia local e, nesse sentido, submeteu uma Moção de Censura ao atual Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, António Coelho, “pelo seu envolvimento e corresponsabilidade política no processo que conduziu a empresa municipal PFR Invest à insolvência”.

“À data dos factos, António Coelho era Vice-Presidente do executivo camarário do PSD, sendo um dos responsáveis políticos diretos pela gestão ruinosa da empresa. Para o CHEGA, a isenção e a imparcialidade que se exigem a quem preside à Mesa da Assembleia Municipal são incompatíveis com essa co-responsabilidade — incompatibilidade que ficou patente na última sessão, quando, confrontado com o seu próprio nome no debate sobre a PFR Invest, não logrou manter a distância e a serenidade próprias do cargo”, refere o Chega.

Com a Moção apresentada, o CHEGA responsabiliza politicamente António Coelho e “insta-o a assumir as consequências inerentes e a prestar aos pacenses, de forma cabal e transparente, todos os esclarecimentos que lhes são devidos”.

O partido censura ainda a “falta de transparência e as contradições publicamente apontadas quanto ao seu conhecimento dos compromissos financeiros assumidos perante a banca” e afirma que este não reúne condições para dirigir a discussão.

“Visto, que este é parte interessada e implicada nesta matéria, parece ao grupo municipal do partido CHEGA, que o atual Presidente da Assembleia Municipal, não reúne as condições de isenção para dirigir, com a imparcialidade devida, os trabalhos de um órgão chamado a escrutinar um processo em que o seu nome está envolvido”, concluiu o Chega.

 

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