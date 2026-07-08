O Município de Penafiel reforçou a sua frota automóvel com três novos veículos 100% elétricos, num investimento integralmente financiado pelo Fundo Ambiental. A medida visa reduzir a pegada de carbono e modernizar os serviços urbanos.

O Município de Penafiel deu mais um passo na sua estratégia de sustentabilidade com a integração de três novos veículos 100% elétricos — duas carrinhas e um camião — afetos ao Pelouro do Ambiente. O investimento, que ronda os 400 mil euros, foi financiado a 100% pelo Fundo Ambiental e focar-se-á em operações de recolha de resíduos verdes, manutenção e apoio urbano.

Segundo a autarquia, a introdução destas viaturas permitirá:

Reduzir a pegada carbónica da frota municipal;

Melhorar a qualidade do ar nas zonas urbanas de intervenção diária;

Diminuir o ruído ambiental durante os trabalhos no espaço público.

Eficiência e Compromisso Climático

A iniciativa está alinhada com as metas do Plano Municipal de Ação Climática. Para Alexandra Almeida, Vereadora da Sustentabilidade Ambiental e Descarbonização, este investimento coloca o concelho “na linha da frente da descarbonização”, conseguindo conciliar a vertente ecológica com o aumento da eficiência dos serviços prestados aos munícipes.

Por sua vez, o Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Pedro Cepeda, sublinhou o impacto interno e externo da medida. “Este investimento traduz-se em melhores condições de trabalho para os nossos colaboradores, em equipas mais eficientes e numa maior capacidade operacional para responder às necessidades da cidade e de todo o concelho”, assegurou.

Com este reforço, Penafiel reitera o seu compromisso com a modernização dos serviços públicos e com a transição para modelos de gestão urbana ambientalmente responsáveis, focados na qualidade de vida da população.