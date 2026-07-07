Paredes acolhe o maior torneio de verão de andebol de formação do país com mais de 2000 atletas

A edição de 2026 do Paredes Handball Cup arranca esta quarta-feira, dia 8 de julho, reunindo comitivas de cinco países num evento que alia a alta competição ao intercâmbio cultural e à formação desportiva.

Entre os dias 8 e 12 de julho, a cidade de Paredes transforma-se na capital internacional do andebol de formação. O Paredes Handball Cup, organizado pela Câmara Municipal, regressa para consolidar o seu estatuto como o maior torneio de verão da modalidade em Portugal, trazendo este ano mais de 2000 atletas à região.

O evento conta com uma forte dimensão internacional, acolhendo comitivas oriundas de Portugal, Espanha, França, Brasil e Áustria. Durante cinco dias, jovens promessas do andebol — desde o escalão Sub-12 até aos patamares de formação mais avançados — vão competir em simultâneo numa megaestrutura logística que envolve 14 pavilhões desportivos do concelho.

Cerimónia de abertura e o pulsar da cidade

O arranque oficial do torneio está marcado para o dia 8 de julho, às 20h00, com o tradicional desfile dos atletas pelo centro da cidade. As comitivas farão o percurso desde a Casa da Cultura até ao Parque José Guilherme, num momento que promete ligar a comunidade local ao espírito festivo e internacional do evento.

“O Paredes Handball Cup afirma-se como uma experiência completa, promovendo o convívio, o intercâmbio cultural e os verdadeiros valores da ética no desporto”, refere a autarquia.

Mais do que competição: Formação e animação

Para além dos jogos competitivos, a organização desenhou um programa abrangente focado no desenvolvimento integral dos jovens desportistas:

Ações de Formação: Momentos dedicados ao aperfeiçoamento e evolução técnica dos atletas.

Skills Challenge: Desafios específicos onde os participantes poderão testar e demonstrar as suas capacidades técnicas individuais.

Animação: Um conjunto diverso de atividades lúdicas e de lazer paralelas à competição.

Para garantir o sucesso e a fluidez de toda a organização, o torneio conta este ano com o apoio fundamental de um contingente de 68 voluntários, que assegurarão o suporte logístico nas várias frentes do evento. O Paredes Handball Cup reafirma, assim, o seu papel como uma referência indispensável no calendário desportivo nacional e internacional.