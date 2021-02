SaltPay vai abrir centro tecnológico no Porto e criar quase 200 postos de trabalho

Até ao final de 2021, a SaltPay, empresa que atua no setor dos pagamentos, está a recrutar mais de 180 técnicos de desenvolvimento e programação. A fintech acabou de adquirir a PAGAQUI e vai investir na criação de um hub tecnológico no Porto.

O propósito desta empresa é atingir um número acima dos 550 colaboradores até final de 2022, tendo, assim, lançado um processo de recrutamento para contratar “os melhores talentos técnicos de desenvolvimento e programação”, nomeadamente engenheiros nas áreas das infraestruturas tecnológicas e de software.

A aquisição da fintech PAGAQUI é o primeiro investimento da Saltpay em território nacional. “Acreditamos que Portugal será o centro da nossa inovação tecnológica, que irá proporcionar às PME’s a próxima geração de ferramentas e serviços que permite vender mais e gerir melhor os seus negócios”, declara Ali Mazanderani, Chairman da SaltPay, citado em comunicado.

A PAGAQUI, criada em 2014 no Porto, consolidou-se no mercado nacional através da criação de diversas soluções de pagamento, atuando quer através da disponibilização de terminais de pagamento físicos, quer online e através de uma rede de agentes distribuída por todo o território nacional, com mais de 3200 pontos de venda.

SaltPay abre Hub Tecnológico e de Inovação no Porto

Paralelamente, a Saltpay vai investir na criação de um Hub Tecnológico e de Inovação no centro da cidade do Porto, que permitirá desenvolver produtos e serviços focados em ajudar PMEs, sistemas de EPOS, CRM, Loyalty Manager, e-commerce, entre outras.

“Este hub tecnológico é um dos investimentos da SaltPay para este ano e insere-se na estratégia de crescimento da empresa. Com este centro de inovação, pretendemos potenciar a investigação e desenvolvimento e captar os melhores talentos nacionais e internacionais.”, afirma João Barros, CEO da PAGAQUI.

“Este centro global de competências será dotado de capacidades de desenvolvimento tecnológico de um ecossistema unificado de soluções comerciais e serviços de gestão verticalmente integrados e ancorados em soluções de pagamentos eletrónicos”, acrescenta João Barros, CEO da PAGAQUI.

As vagas de emprego encontram-se disponíveis no site da Saltpay.

Artigo editado por Ricardo Rodrigues