Arranca, na próxima segunda-feira, uma nova etapa de desconfinamento na maioria dos concelhos do país. Segundo a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, apenas quatro municípios não avançam no processo – Lisboa, Braga, Odemira e Vale de Camba.

A região do Vale do Sousa vai, assim, “abraçar” uma nova fase de desconfinamento, com o aumento de horários no comércio, restauração e equipamentos culturais, o regresso de espetadores em eventos desportivos, e testagem obrigatória em grandes eventos e empresas.

Este novo progresso no desconfinamento vai ser demarcado com outro momento de avanço, a 28 de junho, em que se prevê novas regras para o público em eventos desportivos e a possibilidade de ser atendido numa Loja de Cidadão sem marcação prévia.

Em conferência de imprensa após uma reunião do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva alertou, contudo, para a situação epidemiológica de 10 concelhos no país: Albufeira, Alcanena, Arruda dos Vinhos, Cascais, Loulé, Paredes de Coura, Santarém, Sertã, Sesimbra e Sintra, que registaram incidências cumulativas superiores a 120 casos por cada 100 mil habitantes.

Novas regras de desconfinamento a partir de segunda-feira:

Comércio a retalho e alimentar aberto de acordo com horário de funcionamento;

Restauração e Equipamentos culturais: horários de funcionamento até à 01h.

Serviços públicos desconcentrados (fora das lojas de cidadão) passam a atender sem marcação prévia;

Eventos familiares: 50% da lotação;

Prática desportiva pode ter público. Nos desportos amadores, será com lugares marcados e lotação de 33%;

Transportes coletivos com maior lotação: 2/3 da lotação máxima (se o veículo tiver lugares em pé). Lotação total se o veículo tiver apenas lugares sentados (“como nos Expressos”, precisou a ministra);

Testagem nas empresas com mais de 150 trabalhadores no mesmo posto de trabalho;

Testagem para acesso a eventos desportivos, culturais, familiares (casamento e batizados). A partir de um número de convidados a determinar pela DGS.



Medidas a partir de 28 de junho

Desporto: Escalões profissionais ou equiparados regras de acesso a definir pela DGS.



Lojas de Cidadão sem marcação prévia;