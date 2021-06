Alexandre Costa, líder da concelhia do PSD de Paços de Ferreira e candidato à presidência da Câmara Municipal nas próximas eleições autárquicas, visitou a Feira Capital do Móvel, que decorreu no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, juntamente com Rui Rio, presidente da estrutura nacional do partido, e do candidato social-democrata à Junta de Freguesia de Freamunde, Fernando Matos.

O candidato à autarquia de Paços de Ferreira criticou, em comunicado, “o sentimento de abandono dos empresários do concelho presentes” a Feira Capital do Móvel por parte do poder local, considerando que foi perdida uma oportunidade para divulgar Paços de Ferreira “nas suas variadas vertentes” junto do público lisboeta.

“A nossa gastronomia, como o Capão à Freamunde, o nosso património, seja a Citânia de Sanfins, o Mosteiro de Ferreira, o dólmen de Lamoso, entre muitos outros exemplos, as nossas tradições culturais, são alguns dos ex-libris identitários do nosso concelho e devem estar sempre presentes neste tipo de certames. Devem ser veículos potenciadores da marca Capital do Móvel e, consequentemente, do nosso concelho, da nossa economia local”, defendeu Alexandre Costa.

Assim, o líder dos sociais-democratas pacenses defendeu a introdução de políticas de proximidade e de apoio aos empresários, e o envolvimento da Associação Empresarial de Paços de Ferreira para que, “em conjunto”, se consiga potenciar “o que de melhor há no concelho” nas próximas edições da Feira Capital do Móvel, criando amostras de promoção cultural, património e da gastronomia local durante as feiras de mobiliário.

“Não se compreende como se realiza um evento destes em Lisboa e a Câmara Municipal de Paços e Ferreira não esta presente com um stand! Nada faz para promover o concelho? Não existe uma única alusão ao nosso concelho. Não faz sentido”, reagiu Alexandre Costa, citado na nota enviada ao IMEDIATO.