«Love Is On My Side», dos The Black Mamba, causou impacto em Roterdão, este sábado. O tema, que representou Portugal no Festival da Eurovisão da Canção, chegou à final e alcançou a 12ª posição, com 126 pontos do júri e 27 do público, um dos melhores resultados obtidos na história das participações portuguesas.

Esta foi a primeira vez que o país foi representado com um tema integralmente cantado em inglês. Do lado do júri internacional, a canção composta por Tatanka, vocalista da banda, escalou ao 7º lugar da tabela. Contudo, com apenas 27 pontos atribuídos pelo público, desceu para o 12ª posição.

Entre os 26 países a disputar a final, a Itália sagrou-se vencedora da 65.ª edição do Festival Eurovisão, com um total de 524 pontos atribuídos ao tema “Zitti E Buoni”, dos Mäneskin.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo vencido uma única vez, em 2017, com o tema «Amar Pelos Dois», interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. O resultado alcançado este sábado foi um dos melhores da história das participações portuguesas.

Reveja a atuação portuguesa durante a grande final, no complexo Ahoy, em Roterdão, Países Baixos.