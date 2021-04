Paulo Meneses, presidente do FC Paços de Ferreira, assumiu esta segunda-feira no programa «Sistema Tático», do IMEDIATO, que se vai recandidatar ao cargo nas próximas eleições, agendadas para o início de maio.

“Hesitei muito. Tive três reuniões para refletir nesta questão, mas posso admitir, sem tabus, que serei recandidato a presidente do FC Paços de Ferreira por mais dois anos”, adiantou o dirigente dos Castores no novo programa desportivo do IMEDIATO.

Paulo Meneses foi reeleito em 2019 com 98 por cento dos votos dos sócios do clube pacenses. Reveja o primeiro episódio do programa do IMEDIATO «Sistema Tático»!