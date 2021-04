Paulo Meneses é o convidado de estreia do «Sistema Tático»

O IMEDIATO estreia, na segunda-feira, um novo programa com enfoque no mundo do desporto. O “Sistema Tático” contará com diversas personalidades desportivas da região – e o primeiro convidado vai ser o presidente do FC Paços de Ferreira, Paulo Meneses, no dia em que o clube celebra 71 anos.

O “Sistema Tático” vai chegar quinzenalmente até si, apresentado por Armindo Calção, jornalista que conta com um vasto currículo na área desportiva. Acompanhe em direto o primeiro episódio na segunda-feira, transmitido no Facebook e Youtube do IMEDIATO, pelas 21:00, com o patrocínio da Join Portugal.