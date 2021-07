Partidos locais intensificam candidaturas às eleições autárquicas

A aproximar-se que está o dia das eleições autárquicas – marcadas para 26 de setembro – continuam a ser conhecidos os rostos dos projetos políticos da região. No fim de semana, em Paços de Ferreira e Penafiel foram apresentadas oficialmente mais três candidaturas. Duas delas foram tornadas públicas, sem grandes novidades e com os rostos expetáveis, debaixo da máxima “em equipa que ganha não se mexe”. É o caso do Partido Socialista em Paços de Ferreira e da Coligação “Penafiel Quer”, em Penafiel.

No sábado, em Paços de Ferreira, Humberto Brito foi confirmado como o candidato do Partido Socialista às próximas eleições autárquicas, numa cerimónia no Parque Urbano da cidade. O atual presidente de Câmara recandidata-se a um terceiro mandato para “continuar a mudança” e “encerrar o ciclo”. Leva consigo Miguel Costa como cabeça de lista à Assembleia Municipal. Apesar de não ter encabeçado a candidatura àquele órgão nas últimas eleições autárquicas, é atualmente o presidente, após o pedido de demissão apresentado por Ricardo Pereira a meio do mandato.

O partido apresentou ainda os candidatos às juntas de freguesia do concelho. Em Penafiel o cenário é o mesmo. Antonino de Sousa é o recandidato a um terceiro mandato pela Coligação “Penafiel Quer” para “terminar a missão” que lhe foi confiada há oito anos. Na sua apresentação oficial que decorreu no jardim do Sameiro, o atual autarca penafidelense mostrou-se confiante nos penafidelenses, pois lidera uma equipa com experiência para concluir os projetos iniciados nos últimos anos. A lista à Assembleia Municipal volta a ser liderada por Alberto Santos, o primeiro rosto da Coligação há 20 anos.

O partido apresentou ainda os candidatos às juntas de freguesia do concelho. Do lado do Bloco de Esquerda de Penafiel, um rosto novo aposta em políticas de proximidade da população. Duarte Graça concorre pela primeira vez à Câmara Municipal e a lista à Assembleia Municipal é liderada por Ivo Barros, o rosto quem em 2017 liderou a candidatura à Câmara. O partido defende um projeto onde as decisões políticas sejam tomadas com a participação das pessoas.

O partido não apresentou ainda os candidatos às juntas de freguesia do concelho, mas deverá fazê-lo a duas freguesias do concelho.