Estratégia TERRA+: CIM do Tâmega e Sousa participa em reunião com a CCDR NORTE para acelerar a gestão de resíduos na região

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa marcou presença na reunião de trabalho promovida pela CCDR NORTE, que contou com a participação do Secretário de Estado do Ambiente, João Manuel Esteves. O encontro teve como objetivo alinhar prioridades e acelerar a implementação da Estratégia TERRA+ no território, focando-se na otimização da gestão de resíduos urbanos e no cumprimento das metas ambientais.

A sessão de trabalho, que decorreu na sede da CCDR NORTE, reuniu a administração central, regional e local, destacando-se o envolvimento das comunidades intermunicipais e dos Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos que servem a Região Norte. Entre as entidades presentes esteve a Ambisousa, o sistema que serve diretamente a sub-região do Tâmega e Sousa, garantindo o alinhamento estratégico para os desafios ambientais que se avizinham.

Foco nos biorresíduos e financiamento no Tâmega e Sousa

Ao longo de um dia inteiro de debate, foram analisados temas estruturantes para o futuro sustentável da região, tais como o reforço urgente da recolha seletiva, com especial enfoque nos biorresíduos, a valorização e tratamento eficiente de resíduos e a otimização das infraestruturas já existentes no território.

Outro dos pontos cruciais em discussão foi a mobilização das fontes de financiamento disponíveis, fundamentais para assegurar e concretizar os investimentos prioritários planeados para os municípios do Tâmega e Sousa. Esta articulação visa dar uma resposta robusta e célere às exigentes metas nacionais e europeias de reciclagem e de desvio de resíduos de aterro.

Apoio técnico e articulação no terreno a partir de setembro

Na sequência deste encontro, foi anunciado um plano de acompanhamento de proximidade reforçado a partir de setembro. A CCDR NORTE, em estreita colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), irá deslocar-se ao terreno para apoiar de forma direta a CIM do Tâmega e Sousa, os seus municípios e os técnicos municipais na execução dos respetivos Planos de Ação (PAPERSU).

Com este novo modelo de atuação em proximidade, pretende-se desenhar e aplicar as soluções de recolha seletiva de biorresíduos mais adequadas à realidade demográfica e geográfica do Tâmega e Sousa, reforçando o caminho da sub-região rumo a uma economia mais circular, eficiente e ambientalmente sustentável.