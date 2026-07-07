Francisca Rocha, estudante de Engenharia Química na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), foi oficialmente convocada para integrar a comitiva da Seleção Nacional Feminina que disputa, a partir de hoje e até ao próximo dia 11 de julho, o Campeonato da Europa de Golfe por Equipas Senhoras (European Ladies’ Team Championship). A prestigiada competição decorre no campo do PGA National Slieve Russell Golf, na Irlanda.

A atleta, natural da freguesia de Vandoma (Paredes), começou o seu percurso na modalidade de forma espontânea, num contexto escolar com material adaptado (tacos de plástico e bolas de espuma). O seu talento revelou-se imediato, tendo conquistado a final nacional do projeto Drive School com apenas um mês de prática.

Desde então, o golfe assumiu um papel central na sua vida, consolidando-se na alta competição com conquistas de relevo, entre as quais se destaca a recente vitória na Taça da Federação – BPI 2025. Atualmente a representar o Oporto GC, Francisca Rocha destaca o papel mútuo da disciplina desportiva e do rigor académico como pilares essenciais para o seu equilíbrio e desempenho individual, tanto nos laboratórios da FEUP como nos campos de golfe.

A chamada da golfista mereceu também o reconhecimento público da Junta de Freguesia de Vandoma, que expressou o seu orgulho e votos de sucesso para a comitiva portuguesa nesta exigente prova europeia.

Detalhes do Evento e Convocatória

Para esta competição em solo irlandês, a Seleção Nacional apresenta-se com o traje oficial fornecido pela Suits Inc. A prestigiada marca de vestuário masculino e lifestyle, originária do concelho vizinho de Penafiel, assume o papel de Official Wear Partner da comitiva de golfe de Portugal.

A comitiva nacional, que conta com o apoio técnico de Miguel Gaspar, apresenta a seguinte constituição para o torneio em solo irlandês:

Evento: European Ladies’ Team Championship (Campeonato da Europa de Golfe por Equipas Senhoras)

Data: 7 a 11 de julho de 2026

Local: PGA National Slieve Russell Golf, Irlanda

Equipa Técnica: Miguel Gaspar

Jogadoras Convocadas: Francisca Rocha (Oporto GC) Luciana Reis (CG Arquitectos) Nicole Sardinha (Lisbon SC) Sofia Barroso Sá (ADC Quinta Lago) Francisca Ferreira da Costa (CG Miramar) Francisca Salgado (CG Vale de Janelas)

