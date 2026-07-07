Lamoso celebra Fim de Semana Cultural com foco na juventude, nas artes e nas tradições locais

A Junta de Freguesia de Lamoso promove, entre 17 e 19 de julho, a primeira edição de um Fim de Semana Cultural que une gerações, celebra a identidade da terra e projeta o talento dos mais jovens.

A freguesia de Lamoso vai transformar-se, entre os dias 17 e 19 de julho, no palco do seu Primeiro Fim de Semana Cultural. Promovido pela Junta de Freguesia, o evento nasce com o propósito de reforçar o envolvimento do tecido associativo local, valorizar a juventude e celebrar a identidade e a história desta comunidade.

O programa, que se estende por três dias, combina momentos de lazer e tradição, incluindo o Primeiro Festival da Juventude, uma exposição dedicada a artistas emergentes, a I Feira de Merendas e as comemorações oficiais do Dia da Freguesia.

“Queremos que este fim de semana seja um ponto de encontro entre gerações, onde a juventude, a cultura e as nossas tradições convivem lado a lado. Lamoso tem talento, tem história e tem futuro, e este evento é a prova disso”, afirma Catarina Gomes, Presidente da Junta de Freguesia de Lamoso.

Os Destaques do Programa

A agenda cultural divide-se em três eixos temáticos ao longo do fim de semana:

Sexta-feira, 17 de julho: O Futuro e a Juventude

O arranque do evento faz-se com a primeira edição do Festival da Juventude. O ponto alto será a Noite Azul, um espetáculo musical que conta com as atuações de Rapazes da Rambóia, Fábio G e Dominic. O concerto está marcado para as 22h00, no centro da freguesia, e a organização lançou um desafio à comunidade: comparecer com, pelo menos, uma peça de roupa azul.

Sábado, 18 de julho: Artes, Sabores e Tradição

O segundo dia é inteiramente dedicado à cultura popular e à criatividade:

Exposição de Jovens Artistas Emergentes: Patente no Salão Nobre da Junta de Freguesia ao longo de todo o dia, servindo de montra para o talento jovem local.

Jogos Tradicionais e I Feira de Merendas: Com início marcado para as 18h00, no centro da freguesia, promovendo o convívio comunitário.

XXXIII Festival do Rancho Folclórico de Santa Maria de Lamoso: Às 21h00, a música tradicional assume o protagonismo com as atuações do grupo anfitrião e do Grupo de Bombos “Os Independentes de Lamoso”.

Domingo, 19 de julho: Solenidade e Identidade

O último dia é dedicado às cerimónias oficiais do Dia da Freguesia. O programa institucional arranca cedo, às 08h15, com o hastear das bandeiras, seguindo-se a Missa de sufrágio (08h30) e uma homenagem aos autarcas e habitantes já falecidos (09h30). As celebrações culminam com a Sessão Solene, agendada para as 10h00, no adro em frente ao edifício da Junta de Freguesia.

Um apelo à união comunitária

A Junta de Freguesia de Lamoso reforça o convite à participação ativa de todos os residentes e visitantes, encarando este evento como um marco de coesão territorial. “Este é um momento para celebrarmos a nossa terra, as nossas gentes e as nossas tradições. Queremos ver Lamoso unido, vibrante e orgulhoso”, apela a autarquia.

Inscrições para Jovens Artistas

Os jovens criativos interessados em expor os seus trabalhos no Salão Nobre ainda o podem fazer. Para proceder à inscrição, deverão contactar a Junta de Freguesia através de e-mail, presencialmente durante o horário de atendimento ao público, ou junto de qualquer elemento do Executivo local.