Para-brisas com gelo? GNR deixa receitas caseiras para resolver o problema

Tendo em conta “o perigo” que é conduzir com gelo no para-brisas, a GNR deixou à população duas receitas caseiras de descongelantes para pulverizar num vidro com gelo antes de seguir viagem com maior segurança.

Assim, segundo a força policial, deparando-se com este problema, os automobilistas podem, em vez de comprar, criar um descongelante com três partes de água e uma de vinagre, ou duas partes de água e uma de álcool. Como alternativa, é ainda possível raspar o gelo com um cartão de plástico normal.

Contudo, na mesma nota, a GNR sublinhou que não se deve colocar álcool ou vinagre no depósito de água do limpa para-brisas. Recorde ainda recomendações da Proteção Civil para a proteção contra o frio, a nível individual e coletivo.