A GNR apreendeu, na quinta-feira, várias armas de fogo no concelho de Paços de Ferreira. O arsenal pertencia a um jovem de 27 anos, suspeito de levar a agora ex-companheira, de 30 anos, a viver “num clima de constante terror”, através de agressões e ameaças durante a relação.

“No âmbito de um processo de violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que, no decorrer do ano passado, o suspeito manteve uma relação amorosa com a vítima, período durante o qual adotou uma atitude agressiva para esta, sujeitando-a a agressões, injúrias e ameaças”, relata um comunicado da força policial.

Através de uma busca domiciliária, em Paços de Ferreira, foram apreendidas várias armas de fogo e munições de diferentes calibres.