O Monte do Pilar, em Penamaior, concelho de Paços de Ferreira, vai acolher no próximo domingo a segunda prova do Campeonato do Minho de BTT DHI – CISION.

Organizada pela Associação de Ciclismo do Minho e pela Associação de BTT – Pandilhas a Monte de Carvalhosa, o 3.º DHI Capital do Móvel realizar-se-á no Monte Pilar. Esta será a segunda prova do Campeonato do Minho de BTT DHI – CISION, que contará com cronometragens a cargo da SportChip, a decorrer entre as 14 e as 17h30.

A prova incluirá um período para treinos entre as 09h00 e as 12h30, realizando-se uma manga de qualificação às 14h00 e a manga final (sistema de manga única) às 15h30.

O 3.º DHI Capital do Móvel tem apoio da Câmara Municipal de Paços de Ferreira – Capital do Móvel, Junta de Freguesia de Carvalhosa, Junta de Freguesia de Penamaior, Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, WD-40, Federação Portuguesa de Ciclismo, POPP Agency, Arrecadações da Quintã, Cision, Raiz Carisma – Soluções de Publicidade, Navega Rías Baixas, Bike – Tudo sobre o mundo do BTT, Cuidar Mais – Clínica Médica e Fisioterapia, SportChip e do comércio e indústria local, refere nota de imprensa.