O atleta Mohamed Diaby lesionou-se gravemente no decorrer de um treino da equipa profissional do FC Paços de Ferreira, situação que o manterá afastado dos relvados, pelo menos, até final da presente temporada.

O atleta sofreu rotura completa do tendão de Aquiles da perna direita, que obriga a uma intervenção cirúrgica a realizar em breve, explica o Clube em nota publicada no seu site oficial.

O médio, de 24 anos, está no FC Paços de Ferreira desde 2017, quando ingressou na equipa «B» do Paços, sendo posteriormente promovido à equipa «A». Nas três temporadas que leva ao serviço dos Castores já disputou 78 jogos e apontou 5 golos, o último dos quais esta época na vitória (2-0) sobre o Belenenses.

Diaby, com ligação ao FC Paços de Ferreira até junho de 2022, será uma baixa importante na equipa pacense que está atualmente na 5ª posição do Liga e com justificadas aspirações a manter um lugar que dá qualificação para as provas europeias da próxima temporada.