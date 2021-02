O FC Paços de Ferreira está a confirmar o estatuto de “Equipa Sensação” da Liga Portuguesa 2020/21. Ao vencer o CD Tondela na passada sexta-feira (2-1), a equipa terminou a primeira volta do campeonato com dois importantes recordes batidos na sua história; nunca o clube tinha somado seis vitórias consecutivas na prova, nem nunca tinha feito tantos pontos (34) nessa primeira metade da competição.

A juntar a esses feitos, realce também para outro número redondo que será atingido no próximo jogo da Liga (3ª feira contra o Portimonense). Nessa partida o FC Paços de Ferreira vai completar 700 jogos no escalão principal do futebol português, uma caminhada iniciada a 18 de agosto de 1991 na Mata Real, quando os Castores empataram (1-1) no jogo de estreia frente ao Torreense.

Daí para cá o Paços tem 17 presenças na I Liga, onde somou 214 vitórias, 201 empates e 284 derrotas. Um percurso que atingiu o seu ponto alto em 2012/13 quando sob o comando de Paulo Fonseca conquistou o 3º lugar da Liga e garantiu presença no «play-off» da Liga dos Campeões. Os números desta época até são superiores ao mesmo momento dessa temporada, embora na altura a equipa já ocupasse o 3º lugar na Liga e agora esteja na 4ª posição ex-aequo com o SL Benfica.

O bom momento e os recordes podem continuar a ser batidos caso o Paços vença o jogo da 18ª jornada da Liga, marcado para as 15h00 de terça-feira, na Mata Real, frente ao Portimonense.