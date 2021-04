(Vídeo) José Paulo Fafe: “Redes sociais não ganham o voto”

José Paulo Fafe foi jornalista profissional durante 20 anos e trabalhou em vários órgãos de comunicação nacionais. Atualmente é consultor de marketing político, tendo atuado principalmente fora de Portugal, nomeadamente no Brasil e em outros países da América do Sul.

Em entrevista ao Jornal IMEDIATO, José Paulo Fafe falou dos desafios das próximas eleições autárquicas, em tempos de pandemia, assim como do papel das redes sociais, que, acredita, “não ganham votos”, apesar de terem um papel importante no passar da mensagem “entre as tropas”.

Com uma vasta experiência na consultoria política, José Paulo Fafe defende que a autenticidade de um candidato é a sua melhor arma, assim como a sua seriedade e a política “olhos nos olhos”, num tempo em que o eleitorado é “muito mais exigente”. Veja a entrevista!