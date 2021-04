(Vídeo) José Morais critica falta de vacinas para bombeiros e dívidas dos Hospitais

José Morais foi recentemente empossado presidente da Federação de Bombeiros do Distrito do Porto e desempenha ainda funções de comandante dos Bombeiros Voluntários de Paredes.

Com um vasto percurso ligado aos soldados da paz e, agora, no novo cargo, mais ciente das dificuldades que atravessam as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários da região, José Morais falou, em entrevista ao Jornal IMEDIATO, sobre os problemas que atingem as corporações, agravados pela pandemia, mas também dos desafios que se apresentam à Federação para o futuro.

O Presidente/Comandante reconhece o esforço dos soldados da paz na defesa das comunidades e reivindica apoios que acompanhem esse trabalho, muitas vezes descurado por parte de quem tem responsabilidades públicas. Veja a entrevista!