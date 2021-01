Bombeiros vão começar a receber este mês apoio extraordinário de 3 ME

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) vai transferir, este mês, 1,5 milhões de euros para as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários (AHBV) do país no âmbito do combate à pandemia.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) afirmou que esta vai ser a primeira tranche de três milhões de euros de apoio extraordinário aprovado no Orçamento do Estado para 2021, “com o objetivo de ajudar as AHBV a enfrentar as dificuldades financeiras criadas pela pandemia”, sendo o restante entregue até julho.

O MAI explicou ainda que a verba vai ser distribuída pelas AHBV tendo em conta a proporção do financiamento permanente atribuído a cada uma, como forma de reconhecimento pelo “empenhamento extraordinário” que tem trazido prejuízos com despesas adicionais de aquisição de equipamentos de proteção individual e “pelos cortes sofridos nas receitas oriundas do transporte de doentes”.

O Orçamento do Estado para 2021 prevê 28,6 milhões de euros para os bombeiros, ao qual acrescem os três milhões de euros de apoio extraordinário. No ano passado, foram atribuídos dois milhões de euros de apoio excecional.