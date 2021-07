O recém-criado núcleo da Iniciativa Liberal no concelho de Paços de Ferreira vai avançar com uma candidatura à Assembleia Municipal, encabeçada pelo seu coordenador, João Carneiro. O economista de 29 anos natural de Carvalhosa adiantou ao IMEDIATO que quer fazer do concelho “mais transparente, mais

amigo do investimento e mais próximo das pessoas”.

Em comunicado de imprensa, o núcleo pacense da Iniciativa Liberal explica que “optou por não apresentar candidatura à Câmara Municipal e às diferentes juntas de freguesia”, referindo que nesta fase da vida do núcleo a Assembleia Municipal é o órgão onde é possível “realmente fazer a diferença”.

Os liberais afirmam querer terminar com o “ping-pong PSD-PS que reina na nossa Assembleia há vários anos”, pretendendo “aumentar a pluralidade na discussão do futuro e contribuir como agente de mudança e progresso”.

“Nos poucos meses de atividade política em Paços de Ferreira, os membros da IL já conseguiram trazer à praça pública e a debate, assuntos que o atual executivo tentava manter obscuros e ideias para a melhoria da qualidade de vida dos pacenses, da economia local e do território. E é isto que podem esperar da IL na Assembleia Municipal: uma luta pela verdade, pela liberdade, pelo progresso e por um futuro que não se limite às “palas partidárias” de PSD e PS”, lê-se na nota enviada.