Depois de algumas semanas de redução da incidência cumulativa a 14 dias (casos de covid-19 por 100 mil habitantes), a região do Vale do Sousa assistiu, de 19 de maio a 1 de junho, a aumentos na ordem dos 14,86%. Um concelho superou mesmo a linha de 120 casos por 100 mil habitantes.

Os dados do boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira, mostram que quatro dos seis concelhos que integram a região registaram, no período analisado, incidências cumulativas superiores às registadas no último período conhecido, de 13 a 26 de maio.

O maior aumento aconteceu, segundo a DGS, no município de Paredes, que passou dos 31 casos por cada 100 mil habitantes para 41, um crescimento de 32,26%. Também Paços de Ferreira viu a incidência cumulativa a 14 dias aumentar 27,45% entre os dois intervalos, passando dos 51 para 65 casos por cada 100 mil habitantes.

Em Castelo de Paiva, o aumento foi de 22,41%, tendo o concelho registado 116 casos de covid-19 por cada 100 mil habitantes, de 13 a 26 de maio, e 142 infeções de 19 de maio a 1 de junho. É o único concelho do Vale do Sousa com uma incidência superior a 120, uma das linhas de alerta definidas pelo Governo.

Também o concelho de Penafiel contabilizou um crescimento entre os dados dos dois boletins epidemiológicos divulgados pela DGS. Com uma subida de 18,75%, o município passou de 80 para 95 casos de covid-19 por cada 100 mil habitantes.

Por outro lado, o concelho de Felgueiras manteve a sua incidência cumulativa em 51, enquanto Lousada alcançou a única diminuição da região (15,09%), conseguindo fazer cair o indicador de 53 para 45.

Consulte a tabela e conheça os dados do seu concelho.

Incidência cumulativa (casos de covid-19 por 100 mil habitantes) no Vale do Sousa*:

Concelho Incidência de 13/05 a 26/05 Incidência de 19/05 a 01/06 Diferença (%) Castelo de Paiva 116 142 +22,41% Felgueiras 51 51 = Lousada 53 45 -15,09% Paços de Ferreira 51 65 +27,45% Paredes 31 41 +32,26% Penafiel 80 95 +18,75% Vale do Sousa 63,67 73,17 +14,86%

*Dados do boletim epidemiológico da Direção Geral da saúde de 04/06.