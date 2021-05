Os concelhos de Paços de Ferreira, Paredes, Lousada e Castelo de Paiva continuam a registar tendências de diminuição da incidência cumulativa de covid-19 (casos positivos por 100 mil habitantes), segundo o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS).

O documento, divulgado semanalmente à sexta-feira com dados a nível municipal, mostra que, nos seis concelhos do Vale do Sousa analisados pelo IMEDIATO, o valor caiu mais de 29%, passando de 90 (de 06/05 a 19/05) para 63,67 (de 13/05 a 26/05). Consulte a tabela e conheça os dados do seu concelho.

Incidência cumulativa (casos de covid-19 por 100 mil habitantes) no Vale do Sousa*:

Concelho Incidência de 06/05 a 19/05 Incidência de 13/05 a 26/05 Diferença (%) Castelo de Paiva 226 116 -48,67% Felgueiras 48 51 +6,25% Lousada 56 53 -5,36% Paços de Ferreira 79 51 -35,44% Paredes 51 31 -39,22% Penafiel 80 80 = Vale do Sousa 90 63,67 -29,37%

*Dados do boletim epidemiológico da Direção Geral da saúde de 28/05.