A GNR deteve um homem de 42 anos por violência doméstica, no concelho de Paredes, na segunda-feira. A autoridade policial relatou que o suspeito exerceria violência física e psicológica contra a vítima há cerca de um ano, quando começou a consumir bebidas alcoólicas.

“No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica contra a vítima, sua esposa de 37 anos, com a qual se encontra casado há 19 anos. No decorrer das diligências policiais, apurou-se ainda que os episódios de violência surgiram há cerca de um ano, quando o agressor começou a consumir bebidas alcoólicas”, lê-se na nota de imprensa.

Já no início de setembro, o suspeito voltou a exercer violência física contra a ofendida, culminando no cumprimento de um mandado de detenção. O homem foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Penafiel, esta terça-feira, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de se aproximar, permanecer ou frequentar a habitação da ofendida, proibição de permanecer ou frequentar o local de trabalho da mesma, proibição de a contactar, por qualquer forma ou meio ou por interposta pessoa, e obrigação de se sujeitar a um tratamento médico à sua dependência alcoólica.