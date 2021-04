A GNR terminou, no sábado, uma festa ilegal que decorria numa moradia na localidade de Rebordosa, concelho de Paredes, com 28 pessoas, com idades compreendidas entre os 18 e 65 anos.

“No âmbito de uma denúncia de ruído, os militares da Guarda foram alertados que estava a decorrer uma festa ilegal no interior de uma moradia. Após se deslocarem para o local, foi possível constatar que o evento ainda se encontrava a decorrer, tendo sido dada ordem para terminar o evento”, relatou a força policial, em nota de imprensa.

Os militares do Posto Territorial de Lordelo, apoiados pela Polícia Municipal de Paredes, identificaram 28 pessoas, elaborando os respetivos autos de contraordenação por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário.