Nasceu em Paços de Ferreira um novo espaço dedicado ao detalhe automóvel, fruto da paixão de Filipe Dias pela estética de veículos. Desde tratamentos de pintura à restauração de estofos, o objetivo da FD Details é “dar uma nova vida” ao veículo, priorizando sempre a manutenção das suas características originais.

“Eu já realizava este tipo de serviços, mas não estava a trabalhar por conta própria. Então, como tenho vários cursos e formações na área, agora resolvi abrir o meu próprio espaço, estava na hora”, partilhou com o IMEDIATO o gerente do espaço, Filipe Dias.

Assim, a ideia de abrir um espaço já acompanhava o criador da FD Details há muito tempo, tendo este decidido avançar com a ideia mesmo com a atual pandemia. E a receção do novo espaço tem sido “incrível”, estando as marcações já esgotadas para a próxima semana, contou.

Missão da FD Details é preservar as características originais dos veículos

Além de lavagens, realizadas de forma integralmente manual, um método menos invasivo para a pintura do veículo, a FD Details oferece um diverso leque de serviços na área estética automóvel, como tratamento de pintura, de interiores, cerâmicas, reparação estofos de pele.

Contudo, todos estes trabalhos unem-se num ponto central, que identifica a FD Details: a preservação das características originais do veículo. “Às vezes trabalho com veículos que já têm 30 anos e, se trocasse os estofos, o cliente nunca teria o mesmo sentimento. A nossa prioridade é sempre preservar o original”, explicou ao IMEDIATO o gerente da FD Details.

Para Filipe Dias, os serviços de detalhe automóvel têm recebido cada vez mais procura na população, havendo, assim, uma maior preocupação com o estado do veículo e com a sua estética.

A FD Details foi inaugurada este fim-de-semana, na Avenida João XXIII, em Paços de Ferreira, estando aberta de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 19:00 e ao sábado, das 9:00 às 18:00.