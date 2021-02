A Associação de Voluntários Digitais em Situações de Emergência (VOST Portugal) alertou esta quinta-feira para uma falsa imagem de um plano de desconfinamento do Governo que está a circular nas redes sociais. O documento utiliza o mesmo formato que as publicações efetuadas nas redes sociais do Governo e até mesmo os seus logotipos.

“Relativamente a um PDF que já anda por todo o lado, e após contactarmos as entidades oficiais, foi-nos dito que o mesmo é falso”, lê-se no aviso efetuado.

Também o gabinete do primeiro-ministro já confirmou a falsidade do plano de desconfinamento em questão junto da imprensa nacional- e o caso deverá ser comunicado ao Ministério Público.

???#COVID19PT Relativamente a um PDF que já anda por todo o lado, e após contactarmos as entidades oficiais, foi-nos dito que o mesmo é falso. #StopRumores ??? pic.twitter.com/7ELvLJWnZ2 — VOST Portugal (@VOSTPT) February 25, 2021