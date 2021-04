O executivo da Câmara Municipal de Paços de Ferreira foi, esta quarta-feira, questionado em Assembleia Municipal pelo Partido Social Democrata (PSD) sobre o contrato de concessão estabelecido com a Águas de Paços de Ferreira (AdPF) e sobre o funcionamento da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Arreigada.

Os sociais-democratas perguntaram se o memorando de entendimento celebrado entre o município e a AdPF em dezembro de 2015 foi cumprido por ambas as partes, se 2017 o novo tarifário foi trabalhado em conjunto, se está em vigor pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e se “tem ou está a ter repercussões no desequilíbrio do Contrato de Concessão”.

Em Assembleia Municipal, o PSD questionou ainda se existe desequilíbrio económico e financeiro do Contrato de Concessão e Exploração e Gestão do Sistema de Abastecimento de Água para Consumo Público e de Recolha, Tratamento e Rejeição de Efluentes do Concelho de Paços de Ferreira.

Os sociais-democratas quiseram ainda saber se a ETAR de Arreigada está a funcionar em pleno ou quando é previsto que tal aconteça, e se a “a solução preconizada” a nível técnico e de capacidade foi “a melhor” ou se há “limitações e deficiências no seu desempenho”.