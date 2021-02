Os Bombeiros Voluntários de Freamunde (BVF) foram “brindados” com um LG LED TV por parte da Euronics, que vai ser útil para “suprimir muitas necessidades da corporação”.

Citado em comunicado, o comandante da corporação, José Domingos, explicou que o equipamento vai permitir que “quem estiver no corpo de meios está a saber ao mesmo tempo, quantas viaturas e que elementos estão no socorro” em todos os serviços efetuados.

A TV vai auxiliar ainda na consulta de escalas de serviço, “que deixarão de estar afixadas em suporte de papel para começarem a passar no LED”, para uma “consulta mais prática e fiável”.

Já a Euronics prometeu continuar “com este espirito de responsabilidade social”, de forma a garantir que “estas instituições de grande valor humanitário” possuam os meios necessários.

Recorde-se que já os Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira receberam, no final do ano passado, uma máquina de lavar e secar roupa, em parceria com a marca de eletrodomésticos LG.