São 27 dias de programação cultural, com mais de 35 iniciativas espalhadas por vários pontos da freguesia de Paços de Ferreira. O IMEDIATO esteve à conversa com Diogo Arantes e Fábio Estrela, da promotora «The Last Supper», responsável pelo evento «Arte e Música na Rua», que já vai na sua terceira edição.

O objetivo do evento, que está a decorrer até ao final do mês, é causar na população um “confronto” espontâneo com a arte e sensibilizar a região para a área cultural, contribuindo ainda para a divulgação do trabalho de artistas emergentes.

Assista ao episódio mais recente do podcast «Esquina Criativa», com Diogo Arantes e Fábio Estrela e descubra ainda mais sobre o trabalho da «The Last Supper»!