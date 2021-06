São 35 anos de amor à música. Eduardo Guerra, de nome artístico «DJ Orange», celebrou mais um aniversário como disc jockey num misto de sentimentos: felicidade e nostalgia pelas histórias vividas, mas tristeza por não conseguir celebrar a efeméride com o calor do público. “Um DJ não é DJ sem público”, disse ao IMEDIATO.

Através das redes sociais, o momento foi assinalado com o “Celebration Sunset | What do you know about house music?”, que conjugou os melhores temas de Eduardo Guerra nos últimos 35 anos com a dança de Joana Colaço e imagens da cidade de Penafiel.

Contudo, a ausência do público na celebração foi notória e o DJ anseia pelo seu regresso. Assista ao episódio da «Esquina Criativa» e conheça mais sobre o Eduardo Guerra, que revelou ter alguns projetos “na manga”. Veja o episódio mais recente do podcast.