De 3 a 30 de junho, vai decorrer na freguesia de Paços de Ferreira a terceira edição do “Arte e Música na Rua”. Mais de 30 iniciativas vão dinamizar a cidade no âmbito do projeto, com uma novidade: a criação do conto “Mobis Capitis”, em homenagem à região.

Este é um evento que vem sendo desenvolvido pela produtora The Last Supper, em conjunto com a Junta de Freguesia de Paços de Ferreira. Durante os 27 dias de programação cultural, as ruas darão palco a cerca de 20 espetáculos, e ainda mais de 15 exposições que estarão espalhadas nos comércios locais.

A novidade deste ano, na sua realização, aparece com a criação do conto “Mobis Capitis”, que foi concebido com o intuito de “elevar o património cultural da região”, uma vez que este retrata a história de um reino especializado na arte do trabalho da madeira.

Tendo como objetivo recriar e dinamizar as ruas da cidade da Capital do Móvel, a programação será de livre acesso e estará disponível em formato digital na página do evento, ou em formato físico no jornal oficial do projeto, que tem como parceiro a Associação Empresarial de Paços de Ferreira (AEPF).

