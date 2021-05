Esquina Criativa (#23): Depois de um ano "negro", Museu Municipal de Penafiel quer chamar as pessoas

Este sábado assinala-se a Noite Europeia dos Museus e, na terça-feira, o Dia Internacional dos Museus. O IMEDIATO abraçou as efemérides e esteve à conversa com a diretora do Museu Municipal de Penafiel, Maria José Santos, no podcast «Esquina Criativa».

A conversa caiu no significado das datas, nos desafios ultrapassados no último ano e de como os museus têm de se “reinventar” para atrair de novo a população, depois de registarem quebras na ordem dos 80% no ano passado. Veja o episódio mais recente do podcast!