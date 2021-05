Museu de Penafiel assinala Noite Europeia e Dia Internacional dos Museus

O Museu Municipal de Penafiel vai assinalar este sábado, dia 15 de maio, às 21h30, a Noite Europeia dos Museus com a peça de teatro “Correr o Fado”, de José Carretas, produzida pelo grupo Jangada Teatro.

O espetáculo aberto ao público vai ter lugar no Jardim do Museu Municipal e é de entrada livre, mas com lotação limitada. Vai ainda ser transmitido em direto no canal de Youtube da Câmara Municipal de Penafiel e nas páginas de Facebook da Câmara Municipal de Penafiel e do Museu Municipal.

A peça de teatro “Correr o Fado” retrata uma tradição popular sobre os “sétimos filhos”. Diz a tradição que o sétimo filho, se for rapaz, nasce “tardo” ou “trasgo”. E precisa de “correr o fado”, para quebrar a maldição. Se não atravessar três fontes, três pontes e três montes, transforma-se em lobisomem. Eduardo, o herói da história, vai fazendo o seu percurso e recebendo pelo caminho um bordão, um cavaquinho e uma caixa. Graças a estes três objetos “mágicos”, Eduardo, o camponês, acabará mesmo por ser rei de um reino feito à sua imagem e semelhança.

Este espetáculo conta com a interpretação de Paulo Pires, Rita Calatré, Vítor Fernandes e texto e encenação a cargo de José Carretas.

“Este espetáculo pretende brincar às historinhas, brincar com as palavras, brincar ao faz de conta, de forma livre, premeditadamente inocente, irresponsável, como o teatro pode ser. Em linguagem de adultos, trata-se de um espetáculo lúdico que foi buscar inspiração a lendas locais da região do Tâmega e Sousa”, contou fonte do grupo Jangada Teatro.

Já a 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, o Museu Municipal de Penafiel inaugura, pelas 18h30, uma exposição coletiva de ilustração e pintura de Carla Anjos e seus alunos, com duas mostras intituladas “O Mundo da Ilustração” e “Pintando o Koi Fish”.

Nesta exposição, que ficará patente no Museu Municipal até 01 de agosto, os visitantes podem perceber o processo criativo que conduz à edição final de obras ilustradas por Carla Anjos, ilustradora e artista plástica com ateliê em Penafiel, autora de diversas obras de literatura infantojuvenil e professora de desenho e pintura. Para além das ilustrações originais de Carla Anjos podem também ver-se os trabalhos dos seus alunos, em torno do tema Koi Fish, carpas ornamentais japonesas, desenvolvidos durante este ano letivo.