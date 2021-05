Esquina Criativa (#22): Luís Diogo levou a região a dezenas de países com os seus filmes

É natural de Castelo Branco, mas vive no concelho de Paços de Ferreira há já vários anos. Luís Diogo é produtor e realizador cinematográfico, tendo levado a região do Vale do Sousa a dezenas de países com os seus filmes.

Não foi um daqueles amores que florescem em criança, porque apenas com alguma maturidade é que Luís Diogo se apercebeu da quantidade de trabalho e planeamento que o cinema envolve, ao ver pela primeira vez o filme «Aliens», de James Cameron. “Saí da sala de cinema a pensar ‘Quem é que fez este filme? Quero ver todo o trabalho deste realizador’”, relatou o produtor e realizador ao IMEDIATO no podcast «Esquina Criativa».

Luís Diogo falou da falta de apoios que sentiu na região, do seu percurso, e do sonho de fazer do cinema um modo de vida. Veja o episódio mais recente do podcast!