Desenvolver um projeto de sucesso é certamente difícil, mas conseguir somar, ao longo de uma carreira, uma série deles é realmente “obra”. Essa é a história de Rui Pintado, que, ao longo de 27 anos no palco, integrou grupos de renome na região, levando música à ribalta nacional e até além fronteiras.

Com o IMEDIATO, o músico relembrou os projetos mais memoráveis, desde Zoe, Buenos Aires, as histórias únicas da tour pela Europa que realizou com os Muay – e o projeto a solo que abraçou nos últimos anos, Desligado.

Na “Esquina Criativa”, o Rui Pintado relembrou ainda iniciativas inovadoras da região que quebraram as fronteiras da música, deixando ainda uma visão sobre o panorama da cultura e sugestões para o futuro. Veja o episódio mais recente do podcast!