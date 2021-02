Sem concertos há quase um ano e com dificuldades acrescidas até mesmo para ensaiar, os artistas e profissionais ligados à área da música atravessam um período “negro” devido à pandemia.

Mas, em Paços de Ferreira, vários projetos continuam a avançar, num esforço para manter a música “viva”, contou ao IMEDIATO o presidente da Compaços (Associação de Preservação e Dinamização Musical de Paços de Ferreira), Carlos Graf.

Além da aposta nos meios digitais para que a paragem não seja completa, vários projetos do concelho continuam a gravar novos temas. Também a Compaços vai lançar um site, no âmbito do seu oitavo aniversário, para reservar a história do concelho, bem como para divulgar o trabalho dos associados.

“Os artistas nunca param, é uma atividade criativa e sempre em ebulição”, afirmou o músico, em mais um episódio da Esquina Criativa.