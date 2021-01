EB 2/3 de Eiriz vai ter obras de requalificação orçadas em quase 200 mil euros

A EB 2/3 de Eiriz, no concelho de Paços de Ferreira, vai ter obras de requalificação, orçadas em 197.739,69 €. Ao IMEDIATO, a diretora do Agrupamento de Escolas de Eiriz, Dulce Faria, adiantou que a intervenção era “essencial”, tendo em conta que a escola sofre de problemas de infiltração e salitre nas paredes exteriores.

“É um investimento essencial. A escola tem 22 anos, por isso não tem as condições de impermeabilidade necessárias, temos alguns problemas de infiltração”, afirmou a diretora do estabelecimento de ensino, onde estudam cerca de 600 alunos.

De acordo com o portal de contratos públicos Base, o preço contratual das obras na EB 2/3 de Eiriz é de 197.739,69 €, tendo sido adjudicado pela Câmara Municipal de Paços de Ferreira à empresa Zenithslice, que explicou na sua página a intervenção que vai ser realizada.

“Os trabalhos são constituídos pela lavagem e pintura exterior da totalidade dos edifícios que compõe a Escola EB 2/3, pavimento das salas existentes, substituição do teto do segundo piso do edifício, pavimentos, paredes e portas da instalação sanitária dos alunos no primeiro piso e carpintarias diversas”, lê-se.

De acordo com a empresa, a requalificação vai estender-se também ao Pavilhão Desportivo da EB 2/3 de Eiriz, onde vão ser intervencionados pavimentos, pinturas, carpintarias, caixilharias, passeio pedonal exterior, pavimentos. Vai-se ainda substituir a iluminação por luminárias de tecnologia LED.