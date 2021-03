Os cerca de 400 docentes e funcionários dos estabelecimentos de ensino do concelho de Paços de Ferreira vão ser vacinados contra a covid-19 este sábado. No total, vão ser cerca de 1.200 os membros da comunidade educativa vacinados no Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Tâmega III – Vale do Sousa Norte.

Segundo o que o IMEDIATO apurou, o processo vai decorrer inicialmente apenas para docentes e funcionários envolvidos no ensino da creches, pré-escolar e primeiro ciclo, que regressaram às escolas esta segunda-feira.