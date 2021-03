O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, visitou na manhã desta segunda-feira, o Centro Escolar de Paços de Ferreira, onde acompanhou o regresso do ensino presencial para o primeiro-ciclo, bem como a reabertura da creche e pré-escolar.

“É importante dizer que as escolas continuam a assegurar um conjunto de procedimentos que as tornam lugares seguros. Vimos todos os protocolos de circulação, higienização das mãos, a higienização dos espaços e a forma como, mesmo não sendo obrigatório, a maioria das crianças do primeiro ciclo utiliza máscaras por indicação dos encarregados da educação”, afirmou Tiago Brandão Rodrigues.

O Ministro da Educação garantiu ainda que o processo de vacinação vai ser intensificado para o pessoal docente e não doentes, de forma a trazer mais segurança à comunidade escolar, que gradualmente vai voltar às escolas, conforme o ciclo de ensino.

Depois de visitar as salas de aula e os alunos que regressaram ao ensino presencial esta segunda-feira, naquela que é a primeira fase de desconfinamento, Tiago Brandão Rodrigues realçou de que o processo de vacinação à comunidade educativa arrancou a 20 de janeiro. Desde então, foram realizados 65 mil testes, com um grau de positividade a rondar 0,1 e 0,2 por cento.

Segundo Tiago Brandão Rodrigues, com o regresso do ensino presencial, dá-se início a uma segunda fase de vacinação, “muito mais exigente”, durante a qual vai ser feito “um primeiro varrimento” a todos os que agora regressam às escolas.

Contudo, o ministro não se comprometeu com números relativos a este processo de vacinação, acrescentando que quem tem a responsabilidade de vacinar é a task-force. “Fomos informados que no próximo fim de semana começa a empreitada de vacinação dos docentes e não docentes das nossas escolas e que continuará no mês de abril”, explicou o Ministro da Educação.

Visita do Ministro da Educação “traz segurança” à comunidade

Para o presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, Humberto Brito, a presença do ministro da Educação no regresso às escolas traz segurança à comunidade do concelho, que já passou por fases de elevada incidência.

“A visita do Ministro da Educação para assinalar esta reabertura das escolas e do ensino presencial no nosso concelho, que foi severamente fustigado pela pandemia, é também um sinal claro e inequívoco que damos que damos à comunidade e aos pais em particular de que a escola é um local seguro”, sublinhou o autarca.

Humberto Brito apelou à população do concelho para o cumprimento das regras de segurança, informando que o concelho tem vindo a registar, ao longo da última semana um ligeiro aumento no número de novos casos positivos de covid-19.

“Ultimamente os números estão a crescer de forma ligeira, espero que não galopem e que exista consciencialização entre as pessoas para baixarmos a incidência, porque sabemos que isso traz benefícios no futuro com o processo de desconfinamento“, afirmou.