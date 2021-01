A depressão “Hortense”, que se fez sentir com intensidade na noite de quinta-feira através de fortes ventos e precipitação, causou uma longa lista de estragos na região. Ao que o IMEDIATO apurou junto das corporações de bombeiros e autarquias, foram vários os registos de quedas de árvores e de pequenas estruturas, com danos também em veículos e habitações nos concelhos de Paços de Ferreira, Penafiel e Lousada .

Ao IMEDIATO, a Câmara Municipal de Paços de Ferreira adiantou que se contabilizam “diversos prejuízos” particulares e na via pública, entre os quais quedas de árvores, de postes de iluminação pública, de um muro e ainda o rebentamento de uma conduta de águas pluviais.

A mesma fonte relatou ainda que foram reportadas avarias na rede pública de eletricidade em várias freguesias, como Frazão, Meixomil, Eiriz e Paços de Ferreira, “desde madrugada reparada pela EDP”. Em Freamunde, “algumas chapas foram projetadas pelo vento e danificaram alguns carros”, verificando-se ainda danos em telhados de habitações.

“Desde a madrugada, várias equipas da Câmara Municipal estão no terreno, prestando ajuda às pessoas lesadas, procedendo ao levantamento da situação e informando a EDP para a falta de energia ou queda de postes”, informou.

Também a autarquia de Lousada divulgou na sua página alguns dos danos da depressão “Hortense” sentidos no concelho, revelando que a Proteção Civil Municipal teve de intervir em vários pontos do município durante horas. Os mesmos registos surgiram no concelho de Penafiel, consoante o IMEDIATO apurou junto das corporações de bombeiros.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou vários distritos, entre os quais o do Porto, sob aviso laranja entre as 21:00 de quinta-feira e as 06:00 desta sexta-feira, período em que se esperava a maior intensidade da depressão “Hortense”.