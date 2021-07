No próximo fim-de-semana, chega ao Tâmega e Sousa o ciclo de programação cultural «De Volta à Praça», um “programa saltimbanco” que dinamiza espetáculos de circo, teatro e dança, bem como o “o humor e o atrevimento do café-teatro”.

A iniciativa, promovida pelo Coliseu Porto e o Teatro Nacional São João, conta com o apoio da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa e pretende “criar um espaço de programação de circo que, associado ao património natural e cultural dos territórios, convoque as pessoas para o centro das localidades e crie novos espaços de encontro e partilha da comunidade”, explica um comunicado da entidade intermunicipal.

O primeiro ponto de passagem do «De Volta à Praça» na região é Cinfães, mais concretamente no Jardim da Quinta dos Passais. Ao ar livre e num formato de 360 graus, serão exibidos dois espetáculos: um do Coliseu do Porto (sábado, 21h) e um do Teatro da Palminha Dentada (domingo, 21h), complementados por uma oficina de marionetas para maiores de 12 anos, no sábado às 15h.

O programa saltimbanco vai passar ainda por outros pontos do Tâmega e Sousa: Celorico de Basto, no fim de semana de 7 e 8 de agosto, seguindo-se Paços de Ferreira, a 4 e 5 de setembro, e o Marco de Canaveses, a 11 e 12 de setembro.

Com entrada gratuita, os espetáculos estarão sujeitos às normas em vigor devido às contingências da pandemia. A reserva de bilhetes deverá ser efetuada através do e-mail bilheteira@devoltaapraca.pt.