A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa participou na quarta visita de estudo, realizada no âmbito do projeto europeu DigiBEST – Digital Business EcoSystem Transformation. A visita, que decorreu na passada terça-feira, foi organizada pela região de Trøndelag, na Noruega, um parceiro deste projeto, e decorreu em formato online devido à pandemia .

O principal objetivo da visita esteve assente na apresentação de “três boas práticas” implementadas por entidades públicas e privadas da região norueguesa, focadas no aumento da competitividade e espectro de mercado das PME, através da introdução de tecnologias de informação e comunicação no seu negócio. Estes foram exemplos que deixaram “bastante interesse! para outras regiões europeias, nomeadamente para o Tâmega e Sousa, uma vez que apresentam um grande potencial de replicabilidade no território”, referiu a CIM, em comunicado.

Entre as práticas apresentadas destaca-se o modelo nacional de financiamento e cooperação público-privado para centros de negócios e incubadoras, que permite financiar a contratação de recursos humanos pelas PME, facultando ainda o acesso a especialistas, a redes de apoio e à comunidade académica l. A Indústria 4.0, um programa regional de competências digitais dirigido a PME e ainda a iniciativa Digital Restaurant Wink, assente na transformação digital nas áreas rurais, no setor da agricultura de precisão digital.

O DigiBEST é um projeto de cooperação inter-regional, que tem como principal objetivo promover a competitividade das PME através da sua transformação digital, propondo soluções para aumentar a sua capacidade de usar tecnologias avançadas e novas abordagens de negócios inovadoras. É cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do programa Interreg Europe, e envolve entidades de seis países.

